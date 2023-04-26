Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın, katıldığı televizyon programında kızı Hira'nın babası Okan Kurt'un hızlı araç kullanmaktan dolayı ceza aldığını ve bu yüzden de Amerika için vize alamadığını söyledi. Kurt için Amerika'dan avukat tuttuğunu söyleyen Akalın, "FBI'dan temiz kağıdı aldım. Ne yaptığını öğrenmek istedim çünkü neden alınamadığını öğrenmek için. Okan'a çok güveniyorum" dedi. Yakın zamanda hayat arkadaşıyla kavga ettiklerinden de bahseden Akalın, ''10 gün önce büyük bir kavga ettik, fotoğrafları sildim. Bir futbol sevdası başladı bunda'' dedi.