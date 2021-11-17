10 bin lira nafaka istiyor

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun'un 2019 yılında nikâh masasına oturduğu kendisinden 19 yaş küçük eşi Asena Dursun anlaşmalı boşanma davası açtı. Geçtiğimiz yıl bebeklerini kucağına alan çiftten Asena Dursun, çocuğunun velayetini isteyerek, kendisi için 3 bin lira ve kızı için de 7 bin lira nafaka istedi. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran çift, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarak tek celsede boşanacak.