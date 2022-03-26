1 yıllık ‘Firar'

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Sinem Yeşilyurt ve Asuman Genç'le birlikte kurduğu Aura grubunun ilk teklisi 'Firar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Emre Şakar'a ait olan şarkının düzenlemesini DJ Burak Yeter üstlendi. Yaklaşık 1 yıldır hazırlık yapan grup, şan ve dans dersleri aldı.

