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22 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00

1. yıl kutlaması

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İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birlikteliklerinin birinci yıldönümünü duygusal bir paylaşımla kutladı.

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birlikteliklerinin birinci yıldönümünü duygusal bir paylaşımla kutladı. Serkay Tütüncü'yle başrolünde yer alacağı 'Kusursuz Kiracı' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını yayınladı. Deniz gönderisinin altına, "Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim" notunu düşerken, Saevarsson da, "Bir yıl ve devam ediyor. Sonsuzluğa ve ötesine" yorumunda bulundu.

Etiketler : Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı
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