1 senelik evlilik bitti

Geçen sene nikâh masasına oturan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ, evliliklerini tek celsede bitirdi. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Güzeldağ, "Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz" dedi. Boşanma kararı hakkında bir açıklama yapmayan Fatih Yasin, Instagram hesabından Güzeldağ ile olan fotoğrafları da silmedi.