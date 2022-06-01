1 dizi 2 film

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'la nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projelerinden söz etti. Başrolünü Serkay Tütüncü'yle paylaştığı 'Kusursuz Kiracı' diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Deniz, yazın tatil yapmak yerine çalışacağını söyledi. Üç yeni projeye başlayacağını belirten oyuncu, "1 dizi ve 2 film projem var" dedi. Yaz aylarını sette geçireceğini belirten Deniz, arada küçük kaçamaklar yapacağını belirtti.