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01 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 12:30:00

1 dizi 2 film

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İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'la nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projelerinden söz etti.

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'la nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projelerinden söz etti. Başrolünü Serkay Tütüncü'yle paylaştığı 'Kusursuz Kiracı' diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Deniz, yazın tatil yapmak yerine çalışacağını söyledi. Üç yeni projeye başlayacağını belirten oyuncu, "1 dizi ve 2 film projem var" dedi. Yaz aylarını sette geçireceğini belirten Deniz, arada küçük kaçamaklar yapacağını belirtti.

Etiketler : 1 dizi 2 film Thor Saevarsson Dilan Çiçek Deniz
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