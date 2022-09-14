1 adam 25 enstrüman

Taner Demiralp, 35 yıllık profesyonel müzik birikimini kendisine ait tek kişilik bir müzikal gösteriyle sahneye taşıyor. 100 dakika sürecek olan Kaçak Yolcu adlı gösteride 25 farklı enstrümanı seslendirecek olan Demiralp, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacak. 9 Ekim'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde gösterilecek müzikalde dünyanın birçok ülkesine seyahat eden özgür bir müzisyenin hayat yolculuğu anlatılacak.