KOSGEB KOBİ'lere yönelik "dijital dönüşüm danışmanlığı desteği" başlattı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOSGEB'in imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler için bu yıldan itibaren uygulamaya aldığı dijital dönüşüm danışmanlığı desteğine ilişkin bilgi verdi.

Destek programının KOSGEB ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) işbirliği sonucu hayata geçtiğini ifade eden Kurt, bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan dijital dönüşüm danışmanlarının işletmeleri ziyaret ederek dijitalleşme durumlarını tespit edeceğini söyledi.

Kurt, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi konusunda 2021'de işbirliği anlaşması imzaladığını anımsattı.

Protokol kapsamında, imalat sanayisinde çalışanların, yöneticilerin, danışmanların, akademisyenlerin, sektör uzmanlarının, dijital dönüşüm danışmanı olabilmek için TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından eğitimden geçirildiğini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"En az ön lisans derecesine sahip adayların katıldığı eğitimlerde 'Sanayi Devrimi Teknolojileri', 'D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı ve Bu Aracın Kullanımı' ile 'Danışmanlık Becerileri' olmak üzere üç ana grupta eğitim verildi. TÜBİTAK TÜSSİDE'den işletmelerin dijital dönüşümlerini değerlendirmeye yetkinlik kazanan ve 'dijital rozet' alarak belgelendirilen 36 danışman, DDX Model (tubitak.gov.tr) portalına kaydoldu. Dijital dönüşüm değerlendirme ve yol haritası danışmanlığı almak isteyen işletmeler de başvurularını buradan gerçekleştirebiliyor. Başvuru formunu dolduran işletme, danışman havuzuna ulaşıp, seçtiği danışmanla planlamasını yapabiliyor. Bu hizmeti alan işletmelere 20 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak."

İŞLETMEYE "DİJİTAL OLGUNLUK" DEĞERLENDİRMESİ



KOBİ'lerle DDX model üzerinden eşleşen danışmanların, işletmeleri ziyaret edeceğini ve burada dijital olgunluk değerlendirmesi yapacağını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Dijital rozet sahibi danışmanlar, işletmeleri organizasyonel yapıları, müşteri yönetimi, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim yönetimi boyutlarıyla değerlendirecek ve sıfır ile 4 arasında puanlandıracak. Bu durum tespitinin ardından bir de işletmelere dijital dönüşüm yol haritası hazırlayacak. İşletmeler bu özel stratejinin raporlanmasının ardından bir yıl sonra dijital dönüşüm danışmanları işletmelere giderek yapılan değişiklikleri tespit eden bir rapor daha oluşturabilecek."

DESTEK "2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ"NİN PARÇASI



Kurt, dijital dönüşüm danışmanlık desteğinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılında açıkladığı "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nin bir parçası olarak KOSGEB tarafından kurgulandığını dile getirdi.

Strateji hakkında bilgi veren Kurt, "Söz konusu strateji, işletmelerin dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi, işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmaların yapılması, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesi, sanayi politikaları için veri sağlanması amacıyla dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyeleriyle yol haritalarını belirleyerek yatırım yapılacak alanları ortaya koyacak bir Türkiye modeli geliştirilmesini hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.