E-ticaret sektörü 800 milyara ulaştı

İyzico, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Dogma Alares tarafından hazırlanan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu'na göre e-ticaret sektörünün büyüklüğü 2022 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 801 milyar TL'lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Rapora göre e-ticaret işlem sayıları 2020 yılındaki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4,8 milyar adede yükseldi. Rapora göre, ortalama sepet tutarlarında da 2020'den 2021'e 13 TL, 2021'den 2022'ye 79 TL'lik bir yükseliş görüldü.

SEPET TUTARI KATLANIYOR



Türkiye'deki e-ticaret faaliyetlerinin toplam perakendeden aldığı yüzde 16.5'lik pay ile benzer ülkelere göre daha büyük bir ağırlığa sahip olduğu belirtilen raporda ayrıca sektörde önemli bir büyüme potansiyeli olduğu da vurgulandı. Raporda ortaya çıkan sonuçlara göre, Türkiye'de e-ticarette ortalama sepet tutarlarında 2020'den 2021'e 13 TL, 2021'den 2022'ye 79 TL'lik bir yükseliş gözlendi.