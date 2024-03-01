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01 Mart 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 13:30:00

Depremzede esnaf hibe almış olsa da kamudan faiz indirimli kredi kullanabilecek

Kaynak: AA

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Deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve mikro işletmeler, son 5 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe niteliğindeki desteklerinden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.

"Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmıyor.

Kararda yapılan değişiklikle KOSGEB ile Dünya Bankası arasında 1 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşması kapsamında "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı"ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar anılan düzenlemeden istisna tutuldular.

Etiketler : depremzede ensaf kamu kredi
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