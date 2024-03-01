Depremzede esnaf hibe almış olsa da kamudan faiz indirimli kredi kullanabilecek

Depremzede esnaf hibe almış olsa da kamudan faiz indirimli kredi kullanabilecek

"Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmıyor.

Kararda yapılan değişiklikle KOSGEB ile Dünya Bankası arasında 1 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan kredi anlaşması kapsamında "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Programı"ndan yararlanan esnaf ve sanatkarlar anılan düzenlemeden istisna tutuldular.