Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İnovasyon Haftası'nın yenilikçilik alanındaki en büyük etkinliklerden olduğunu kaydederek, her yıl akademisyenlerin, öğrencilerin, inovasyonun fikir liderlerinin, ulusal ve uluslararası şirketlerin ve kamunun üst düzey yöneticilerinin bu etkinlikte buluştuğunu söyledi.

İnovasyona yön veren uzmanların savunma sanayisinden yapay zekaya kadar birçok alanda geleceğe dair vizyonları ve yeni trendleri ortaya koyduğunu dile getiren Varank, etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.

Varank, ödüllendirilen her başarıyı yeni başarılar için birer motivasyon kaynağı olarak gördüklerini kaydederek, vizyoner projelerin takdir edilmesini ve ödüllendirilmesini çok önemsediklerini, Türkiye'de gençleri ve firmaları inovasyona özendirecek yarışmaların ve ödül törenlerinin her geçen gün arttığını anlattı.

BAKAN VARANK ÖDÜL TUTARLARININ İKİ KAT ARTIRILMASINI İSTEDİ



Bakan Varank, dün etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İnovaLİG ödüllerini verdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'nde özellikle gençlerimizle bir aradayız. Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden 1986 öğrencinin başvurduğu bu yarışmada 23 proje finale kalmaya hak kazandı. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan takımlar, yapay zeka, sürdürülebilir ve doğanın korunması kategorilerinde birbirleriyle yarıştı. Birazdan bu üç kategoride ilk 3'e giren 9 takıma ödüllerini takdim edeceğiz. Arkadaşlarımızdan ödül tutarlarını istedim. Burada her kategoride üçüncüye 25 bin TL, ikinciye 35 bin TL, birinciye 40 bin TL veriyormuşuz. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak TİM gibi bir organizasyonda, böyle patronların yönettiği bir işte açıkçası bu rakamları küçük gördüm. Salon ne düşünüyor acaba? Sizce bu rakamlar yeterli mi? 'Yeterli değil' diyorlar Mustafa (Gültepe) Bey. Bu 25 bini 50 bin, 35 bini 70 bin, 40 bini de 80 bin TL yapalım. Kabul mü? Teşekkür ediyoruz."

Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gelirken konuştuklarını, onların da gençlere bazı ödülleri olacağını söyledi.

"KÜRESEL İNOVASYON LİGİNDE 10 YILDA 37 SIRA BİRDEN ATLADIK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı inovasyonun tüm sektörleri ve hatta dünyayı dönüştürmeye devam ettiğini belirterek, son kullanıcıların hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimsediğini, ekonomik anlamda da aslan payının yenilikçi ürünleri ilk geliştiren ve üreten ülkelerin olduğunu anlattı.

Geçmişte yeniliklere seyirci kaldıkları zamanlar olduğunu dile getiren Varank, "Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli insan kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Ama asıl önemli olan özel sektörün toplam harcamalardaki payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında AR-GE harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektörümüz yapıyor. Bu da ürünlerimizin çok daha katma değerli hale gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin küresel inovasyon liginde üst sıralara doğru kararlı bir şekilde ilerlediğini, 2020'de 51. sırada olan ülkenin geçen sene 41. sıraya yükseldiğini, 2022'de ise 37. basamağa çıktığını, son 10 yılda 37 sıra birden atladıklarını söyledi.

"SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ POZİTİF ARTIŞTA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN ETKİSİ YÜKSEK"



Bakan Varank, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerine değinerek, ekimde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 2,4 arttığını bildirdi.

Yüksek teknolojili üretimde yaşanan artışa işaret eden Varank, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllıkta da yüzde 36,7'lik değişim oranları ekim ayında da sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu Aslında kamuoyu çevreleri sanayi üretiminin düşmesini bekliyordu. Çünkü Avrupa'da resesyon var. İhracatta yavaş yavaş bir azalmaya doğru gidiyoruz. Ama özellikle yüksek teknoloji üretimindeki artışla beraber hamdolsun ekimde de sanayi üretimimiz pozitif gelmiş oldu. Bu işin yüksek teknolojili ürünlerle olması aslında sanayimizdeki dönüşümü de göstermesi açısından çok önemli. Gördüğünüz gibi rakamlar ortada bu zamana kadar yan gelip yatmış olanlar da şimdi kalkmış sözüm ona inovasyon dersi ile ilgili bize birtakım iddialarda bulunuyorlar."

Varank, bu başarı hikayesini nasıl yazdıklarına ve inovasyonda bu kadar nasıl öne çıktıklarına ilişkin şu değerlendirmeleri paylaştı:

"İktidara gelir gelmez ülkemizin teknoloji altyapısına yatırım yaparak, teknopark sayısını 2'den 97'ye taşıyarak, firmalarımız tarafından kurulan 1.567 AR-GE ve tasarım merkezinin önünü açarak ve onlara destek olarak, finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlarda özgün projelerin geliştirildiği teknoloji merkezlerinin sayısını 17'ye çıkararak. Tabii sadece bunlar da değil. Daha birçok araştırma enstitüsü kurduk, test merkezi inşa ettik, kuluçka merkezlerini destekledik. 81 ilimizde gençlerimizin geleceğin teknolojilerinde uygulamalı eğitimler Dene Yap Teknoloji Atölyelerini yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla birlikte inşa ettik. Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te karma sürü robotlardan dikey inişli roketlere kadar 40 farklı kategoride yarışmalar düzenledik."

Varank, bugüne kadar AR-GE ve inovasyona verilen desteklerden bahsederek, teknoparklarda yürütülen projelerin bir kısmının 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler haline geldiğini, Türkiye'deki unicornların sayısının 6'ya ulaştığını, Bakanlık olarak yakın zamanda açıklayacakları programla bu sayıyı çok daha yukarılara çıkartacaklarını vurguladı.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ DÖNÜŞÜM RÜZGARINA TAM ZAMANINDA ADAPTE OLUYOR"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin bilgi vererek, bu program sayesinde AR-GE'sinden üretimine hatta yatırımına kadar verdikleri desteklerle Türkiye'de üretilmeyen yüzlerce ürünü şu anda yerlileştirdiklerini ve burada üretmeye başladıklarını söyledi.

Varank, "Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya alanlarında 21 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bugün işletmelerimiz ileri sürüş teknolojilerinden lider teknolojilere, biyoteknolojik ilaçlardan sınai robotlara kadar birçok alanda AR-GE yapıyor, yetkinlik kazanıyor ve yeni ürünler üretiyor. Türkiye her alanda inovatif çalışmalarıyla dönüşümlere dünyadaki dönüşüm rüzgarına tam zamanında adapte oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de inovasyon ekosisteminin giderek geliştiğini, Türkiye'nin artık çip de elektrikli otomobil de insansız hava aracı da üretebildiğini anlatan Varank, "Hızlı dönüşümün yaşandığı dönemlerde bir anlık duraksama bizi yarışın dışına atıp itebilir. Bu manada inovasyonu sürekli gündemde tutan, farkındalığı arttıran her etkinliğin ben oldukça önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KOBİ'LERE DESTEK MÜJDESİ



Bakan Varank, sözlerini bitirmeden önce son KOBİ'ler ile ilgili bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yakından takip ettiği KOBİGEL adıyla bilinen bizim Bakanlığımızın, KOSGEB'in bir destek programı var. KOBİ Gelişim Destek Programımızda bugün itibarıyla İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Böylece yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerimize de biz destek vereceğiz. Tüm KOBİ'lerimizi KOSGEB'in web sitesinden bu destek programına başvurmaya davet ediyorum. Açıkladığımız bu paketin de tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Bakan Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarışmanın kazananlarına ödüllerini takdim etti.