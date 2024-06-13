Güzelliğinize önem verip sağlığınıza önem vermemek mi? Tırnağınız kadar bile mi... Bulaşıcı ve kurtulması zor hastalık olan tırnak mantarı oldukça uğraştıran bir enfeksiyon türüdür. Tırnak mantarına 'dermatofitler' adı verilen tek hücreli küf mantarı ve mayalar neden olur. Hızlıca büyüyen ve üreyen bu mantarlarla eski sağlığa kavuşmak çok zordur.

Tırnak mantarı, tırnakların şekil bozukluğuna, sarı-gri renk olmasına yol açar. Tırnak yatağını bozarak hoş olmayan görüntülere yol açar.

Protez Tırnak Mantara Yol Açıyor

Protez ve kalıcı oje de mantarların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dermatologların ön tanı koymasıyla belli olan mantar, mantar kültürü ile bakılabilecek bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

Tedavi

Tırnak mantarı tedavisi kesinlikle kolay değildir. Öncelikle kaç tırnağın mantar etkisinde olduğu gözlemlenir. Ardından mantar tırnaktaysa solüsyonla steril hale getirilmeye çalışılır. Kalın ve ağır mantar olan tırnaklar, tırnak çekimine kadar gidebilir.

Tırnak mantarı tedavisinin süreci zorlu geçebilir. Tedavisi oral yollarla mümkün olabilir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları incelenerek uygun bir yol izlenir.

Protez tırnak mantara yol açıyor

Mantar enfeksiyonları, nemli alanlara bayılır. Tırnak yatağını ne kadar temiz tutsanız bile tırnak arasına giren nemi engellemek mümkün değildir. Bu da mantar enfeksiyonunu oluşturur.