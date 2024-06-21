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Migreni tanıyın! Ağrının 9 özelliği
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21 Haziran 2024 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 10:00:00

Migreni tanıyın! Ağrının 9 özelliği

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Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen migren ağrısı yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ağrıyı tanımak önem kazanıyor. Migreni neler tetikliyor? Migren ağrısının özellikleri nelerdir? İşte, migrenle ilgili merak edilenler...

Migren ağrısı kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülüyor ve mevsimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Migren ataklarını tetikleyebilen faktörlerden biri olan hava değişimine dikkat edilmesi gerekiyor. Atakların ne zaman ve hangi hava koşullarında meydana geldiğini anlamak için baş ağrısı günlüğü tutmanın önemli bir adım olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Hava koşullarının yanı sıra; stres, hormonal değişiklikler, bozuk uyku düzeni, parlak ışık, yoğun parfüm kokusu, aşırı egzersiz ve aşırı kafein tüketimi de migreni tetikleyebiliyor" dedi.

Migrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan bir diğer faktörün yiyecekler olduğunu açıklayan Kütükçü, "Özellikle çikolatalar, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk, sosis ve hatta bazı hastalarda meyve ve sebzeler bile migreni tetikleyebiliyor. Kişi ağrısını tetikleyen nedeni kendi belirleyip bu önlem almalı" dedi.

AĞRININ 9 ÖZELLİĞİ

● Yüksek ışık ve ses yüzünden şiddetlenir.

● Genellikle başın tek tarafında kendini hissettirir.

● Zonklayıcı özelliğe sahiptir.

● Orta veya şiddetli seviyededir.

● Bulantı ve/veya kusmaya yol açabilir.

● Auralı versiyonlarında, ağrı başlangıcı esnasında görme bozukluklarına sebep olabilir.

● Yoğun baş hareketleri ve yoğun fiziksel aktiviteler ile artış gösterebilir.

● Kriz / atak şeklinde meydana gelir.

● Ataklar 4 ile 72 saat arasında sürebilir.

Etiketler : kadın migren ağrı baş ağrısı
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