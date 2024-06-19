Kilo vermek isteyenler için doğru beslenme önerileri

Yaz ayları, tatilin bol olduğu dolayısıyla kişilerin kendini daha rahat hissettiği bir mevsim olarak biliniyor. Davet sofralarının, açık büfe ikramların daha yoğun olduğu yaz aylarında kilo almamak neredeyse mümkün değil.

Medicana Hastanesi'nden Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı vücudun renkli beslenmeden geçtiğini söyleyerek, "Tek tip beslenmeye ek olarak hayvansal proteinlerin fazla tüketildiği diyet biçimi uygun olmamakla birlikte beslenmede en önemli şeyin denge olduğu unutulmamalıdır" diyerek şu önerilerde bulundu:

"RENKLİ TABAKLARLA FİT KALIN"



"Özellikle akşam saatlerinde yüksek porsiyonlu et tüketimi hızla kilo almaya neden olur. Havaların ısınmasıyla birlikte akşam yemeklerinde sebzelere ve bitkisel proteinlere yer vermek daha zinde kalmanızı sağlarken kilo problemlerinin önüne geçecektir. Özellikle yaz sebzeleri ve meyvelerinden faydalanıp, renkli tabaklar oluşturarak fit kalınabilir. "

BİTKİSEL PROTEİN KİLOYU ÖNLER



"Sağlıklı bir bedene ve ideal ağırlığa sahip olmak isteniyorsa tek başına kalori saymak anlamsız ve tehlikelidir. Kalori enerji birimini ifade etmek için kullanılan bir birimdir. Her bireyin enerji ihtiyacı farklıdır. Bir kişinin enerji ihtiyacını belirlerken cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite durumu, sağlık durumu ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak planlama yapılır. Bir besin tek başına sağlıklıyken tüketildiği saat ve miktarla zararlı hale gelebilir. Kaloriden daha önemlisi neyi ne zaman ve hangi besinlerin birlikte tüketildiğidir. Kırmızı et 4 saatte, sebzeler 2 saatte sindirilmektedir. Uyumadan önce tüketilen besinlerin porsiyonları kiloyu belirlemede en büyük etkendir. Fit bir vücut için sabahları yüksek protein ve kompleks karbonhidratlara, akşamları çorba, bitkisel protein ve sebzelere yer vermek önemlidir. Omega-3 iltihap sökücü görevini üstlenmiş, kalp ve beyne en faydalı yağ asitlerindendir. Omega-3 açlık hissini bastırır, iştahı azaltır."