Kadın giyimde nefes kesen yırtıcı desen

Geçmişten günümüze olan tüm yırtıcı hayvan desenlerinin bizi egzotik bir meyve gibi gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimine banel , kimine avam, kimine 40 yaş ve üstü gelen leopar deseni oldukça popülerleşiyor. Yılan figürlü kolyeler, akrep figürlü yüzükler... Neden balina desenli bir küpe yok dedirtiyor insana. Konu yırtıcılıksa, katil olan da balina değil mi...

Vahşi doğayla bağlantı kurmak ve içinizdeki şiddeti kucaklamak adına oluşturulan bu desen, çok yönlü olabilir. Davetlerde, etkinliklerde, toplantılarda ve Afrika'da katıldığınız safari turlarında.. Leoparlara ayak uydurmak ve vahşi doğada kamufle olma amacıyla saatte 120 km koşarak içinizdeki yırtıcılığı ortaya koyabilirsiniz.

MODADA LEOPAR NEDEN POPÜLER?

Korkutucu olduğu için mi güçlü? Güçlü olduğu için mi korkutucu? Geçmişten günümüze kadar gelen leopar desenli ürünler ya da kıyafetler güç ve gövde gösterisi olarak simgelenmiş. Birçok kadın ise leopar deseninin kendini zengin göstermek için kullanıyor. Yani bir nevi zenginliğin simgesi olarak kullanılıyor.