VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
06 Haziran 2024 Perşembe 17:16:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 17:16:00

Kadın giyimde nefes kesen yırtıcı desen

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Uçsuz bucaksız bir coğrafyada leoparla karşı karşıya kalmayı hayallerinde yer vermeyenler, leopara dolabında yer veriyor. Moda dünyası, leopardan yılana kadar birçok hayvanın desenini kullanarak kıyafet üretiyor. Popüler kültürün bir parçası olan bu desenlerin her an herkese ve her yere uymadığının farkındayız... Birçok kadın leopar, yılan ve timsah desenini kıyafetlerinde kullanmayı seviyor. Bu durum moda dünyasında rekabete zemin hazırlıyor. Bu desenleri popülerleştiren şey ne? Peki, kadınlar leopar, yılan ve timsah desenini neden seviyor?

Geçmişten günümüze olan tüm yırtıcı hayvan desenlerinin bizi egzotik bir meyve gibi gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimine banel , kimine avam, kimine 40 yaş ve üstü gelen leopar deseni oldukça popülerleşiyor. Yılan figürlü kolyeler, akrep figürlü yüzükler... Neden balina desenli bir küpe yok dedirtiyor insana. Konu yırtıcılıksa, katil olan da balina değil mi...

Vahşi doğayla bağlantı kurmak ve içinizdeki şiddeti kucaklamak adına oluşturulan bu desen, çok yönlü olabilir. Davetlerde, etkinliklerde, toplantılarda ve Afrika'da katıldığınız safari turlarında.. Leoparlara ayak uydurmak ve vahşi doğada kamufle olma amacıyla saatte 120 km koşarak içinizdeki yırtıcılığı ortaya koyabilirsiniz.

MODADA LEOPAR NEDEN POPÜLER?

Korkutucu olduğu için mi güçlü? Güçlü olduğu için mi korkutucu? Geçmişten günümüze kadar gelen leopar desenli ürünler ya da kıyafetler güç ve gövde gösterisi olarak simgelenmiş. Birçok kadın ise leopar deseninin kendini zengin göstermek için kullanıyor. Yani bir nevi zenginliğin simgesi olarak kullanılıyor.

Etiketler : leopar leopardesen hayvandeseni
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX