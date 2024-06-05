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05 Haziran 2024 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 12:02:00

Güzellik saçtan başlar! Saça mucize 3 yağ

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Saçların bakımı her ne kadar yıpranma durumuna göre değişse de saç bakımı için yıpranmayı beklemeyin! Saça alıştırılan ürünler ilk hafta altın suyu sürmüş gibi hissettirirken ikinci hafta fayda göstermeyebiliyor. Yıpranan, dökülen, yavaş uzayan vs.. tüm saç tiplerine uygun doğal saç maskesi haberimizde…

Bol vitaminli yağlar saç köklerinden saç uçlarına kadar boydan boya bakım yapılmasını sağlayarak saçı güzelleştirir. Saça zarar verecek her şeye dikkat edilip, Doğal yağlarla saçı besleyerek onarımına yardımcı olur.

Duşa girmeden saça sürülecek doğal yağlar

Argan yağı, saç dibindeki kaşıntı ve kepeği azaltarak saçın sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Elektriklenen, kabaran saçlara nem kazandırarak saçın berrak ve temiz durmasını sağlar.

Biberiye yağı saç dökülmesine karşı duran en iyi yağlardan biridir. Anti bakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde saçın güçlü ve temiz şekilde uzamasını sağlar.

Zeytinyağı, E vitamini bakımından en güçlü yağlardan biridir. Saçların hızlı uzamasına, sağlıklı saç görünüşüne sebep olur.

Yapılışı

Açıklanan üç yağı masaj eşliğinde saçlarınıza sürdükten sonra saçlarınızı streç film ile kapatabilirsiniz. Nem ile buluşan yağlar yumuşacık ve dolgun gözükecektir. Saçlar duştan sonra ani nem kaybından dolayı kuruyabilir. Elastik yapısı sebebiyle kırılmaya çok müsaittir. Kullanılan tarağın saç açıcı sprey eşliğinde kullanılması, yavaş ve nazik davranılması çok faydalı olacaktır. Duştan sonra hafif nemli saça yapılacak her bakım saç için mucizevi iksir görevi görecektir. Havluyla saçlarınızı çekiştirmeden, fazla ısı kullanmadan hayalinizdeki saçlara ulaşmak çok kolay!

Etiketler : saçmaskesi saçbakımı saçyağları saç bakımı doğal saç maskesi saç yıpranması
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