Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Aşkın Şengün

Koç burcu



Akrep burcundaki Güneş tutulması Koç burçlarının 8. evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca partneriniz ya da ortağınız ile bir araya gelme güçlerimizi birleştirme ve stratejik adımlar atmak için harika enerjiler sizleri destekliyor olacak. Bu Güneş tutulmasında çekim yasanız oldukça kuvvetli olduğu için bu süreçte karşınızda hiç kimse duramayacak diyebilirim. Eşinizden partnerinizden ve ortaklaşa çalıştığınız kişilerden finansal anlamda ve maddi konularda oldukça güzel meslekler bulacak ve varsa banka borç kredi ödemelerinize çözümler bulacaksınız. Ayrıca beklediğiniz miras nafaka mahkeme yolluklara alım satım ve gayrimenkul gibi konular varsa bu alanlarda da sizleri mutlu edecek olan güzel gelişmeler yaşanabilir.

Boğa burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Siz Boğa burçlarının 7. evini aydınlatıyor olacak. güneş enerjiniz yeniden şarj olmaya açık süreçlerdesiniz. İkili ilişkiler Aşk ilişkileri evlilikle alakalı konularda yepyeni 6 aylık güzel bir süreç başlıyor. Ayrıca ortaklaşa iş alanları ve hukuksal konularda da sizleri destekleyen güzel etkileşimler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa Geleceğe yönelik adımlar atmak ve ilişkinizi resmileştirmek isteyebilirsiniz. Muhteşem Ortaklaşa bir iş projesi içerisine girebilir ve kariyeriniz konusunda güzel adımlar atabilirsiniz.

İkizler burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Siz ikizler burçlarının 6. organizasyon evini aydınlatıyor olacak. Son zamanlarda disiplini elden bıraktım ve ipin ucunu kaçırdım diyorsanız şimdi sağlıklı alışkanlıkları kucaklama vakti. Diyete başlamak Sağlıklı beslenmek ve hayatımızdaki kötü alışkanlıkları bırakmak adına bundan daha güzel bir süreç bulunamaz. 6 ay sonra kendini nerede görmek istiyorsan şimdiden bunun adımlarını atmak için güzel fırsatlar seninle. Spora başlamak fiziksel görünümünü değiştirmek hayatının dağınık bölümlerini toparlamak adına bu tutulma seni destekliyor olacak.

Yengeç burcu

Güneş tutulması siz yengeç burçlarının 5. eğlence evini aydınlatıyor. Eğer ki bekarsanız sonbahar romantizmine hazır olun. Bu dönem çekiciliğiniz Üzerinizde olacağı için etrafımızda muhteşem bir aşkın enerjisi ayaklarınızı yerden kesebilir. Evli ve çocuklarınız varsa bu dönem çocuklarınız ile alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir ve sizleri mutlu edebilir. Ayrıca hem sizlerin hem de etrafınızdaki sevdiklerinizle alakalı yeni bir bebek haberi sizleri sevindirebilir. Bu dönem yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak İş hayatınızda da girdiğiniz her ortamda da göz dolduruyor olacaksınız.

Aslan burcu

Güneş tutulması Siz aslan burçlarının 4. yaşam alanına aydınlatıyor olacak. Bu Tutulma şimdi temellerinizi güçlendirme vakti diye sizlere sesleniyor. Yuva kurma Geleceğe yönelik adımlar atma, Belki de bir ev alma düşüncesi, ya da yerleşim yeri değişikliği yapma gibi durumlar Önümüzdeki 6 ay içerisinde Sizler ile olabilir. Tutulmalar sürpriz gelişmeleri hayatımızda ön plana çıkarttığı için belki de hiç aklınızda olmayan fakat bir anda geleceğinizi değiştiren muhteşem bir yaşam alanı konforu sizleri sunabilir.

Başak burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Başak burçlarının 3. iletişim evine aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca yakın çevre eş dost Kardeşler yakın akrabalar ile olan ilişkilerinizde çok daha üretken sohbetler içerisinde olacaksınız. Kendinizi Yakın çevrenizde anlatmak Geleceğe yönelik planlar yaparken yakın çevrenizden güzel destekler almak için oldukça güzel bir süreç diyebilirim. 3 ev mahalleleri yönetir ve bu süreçte yine mahallenizdeki ve Bulunduğunuz alandaki komşular esnaflar ve çevrenizdeki kişiler ile alakalı hoş ve güzel enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Fakat şunu da belirtmek isterim bu 6 aylık süreçte aradığınız Geleceğe yönelik cevapların hepsi kitap sayfalarında gizli bol bol kitap okumayan Özen gösterin derim.

Terazi burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Siz terazi burçlarının ikinci Finans evine aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca finansal anlamda oldukça güzel enerjiler sizler İle olabilir. Bu 6 ay içerisinde işinizin dışında farklı iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Alım satım gayrimenkul konularında da güzel enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Beklemiş olduğunuz bir Miras ya da uzun zamandır satılmayan bir gayrimenkul olayı bu süreçlerde yüzünüzü güldürebilir. Ayrıca borsa ve spekülasyon kazançlar gibi durumlardan da güzel kazançlar sizleri sevindirebilir.

Akrep burcu

Bugün burcunuzda 1 derece bir güneş tutulması yaşanacak. Öncelik de astrolojik yeni yılınız kutlu olsun. Şimdi yeni başlangıçlar yapma zamanı yeni kararlar ve cesur adımlar atma vakti. Şöyle bir durum ve düşünün kendinizi 6 ay sonra nerede görmek istiyorsunuz önceliklerinizi belirleyin. Tutulmalar sürpriz gelişmeleri ortaya çıkartacağı için, bu tutulma zaten sizlerin hayatında hem kariyer hem aşk hem de aile hayatınızı ilgilendiren konularda sizleri kadersel bir döngüye götürebilir. Fakat Sizler de düşüncelerini ve yapmak istedikleriniz ile bu kadersel döngüye destekler verin derim. Kozmik yeni yılınızı kutlar ve yeni sürecin sizlere Mucizeler getirmesini diliyorum.

Yay burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Siz yay burçlarının 12. evine aydınlatıyor olacak. Bitişler ve başlangıçlar için aslında bana göre muhteşem bir Paradoks içerisinde olacaksınız. Önümüzdeki 6 ay boyunca belki de hayatınızda bırakmanız gereken kötü alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekecek. Bayatlamış insanlar, bayatlamış kıyafetler, Bayatlamış detokslar, Kısacası hayatınızda bayatlamış ne varsa ve bilinçaltınızı rahatsız eden her türlü enerjiyi bu süreç içerisinde hayatınızdan çıkaracak Ve yeni sürece arınmış olarak Merhaba diyeceksiniz. Ayrıca bu süreçte hislerinize ve sezgileriniz ve rüyalarını oldukça önemli olacak bu yüzden hislerinize kulak Verin ve sezgilerinize iki kere danışmaya Özen gösterin.

Oğlak burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması oğlak burçlarının 11. topluluk evini aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde hayallerimizde ve ideallerimize doğru adımlar atarken çalıştığınız kişiler ve dostlarınızdan muhteşem destekler bulacaksınız. Hedeflerimize doğru ilerlerken Kendinizi toplum önünde profesyonel bir şekilde göstermek için harika fırsatlar Sizler ile olacak. Bu süreçlerde işinize medyada daha bir ön plana çıkartmak ve Kendinizi çok farklı bir şekilde çok profesyonel anlamda ortaya koymak için oldukça destekleyici enerjiler Sizler ile olacak. Şimdi ön plana çıkma hedefleri ortaya koyma ve kendinizi gösterme zamanı.

Kova burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Siz kova burçlarının profesyonel 10. evine aydınlatıyor olacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde kariyer hayatınızda başarılı adımlar atmak için muhteşem fırsatlar sizleri destekliyor olacak. Tutulmalar sürpriz gelişmeleri ön plana çıkardığı için bu süreçlerde hiç beklemediğiniz yeni bir iş fırsatı ya da yeni bir proje kapınızı çalabilir. Fakat bu proje ya da iş fırsatı bir anda hayatınızda değiştirebilir. Şu an şimdi ne Tam da bu zamanda sizler için başarıya giden bir ay asansörü oluştuğunu unutmayın. Kariyer alanında harika adımlar atacak ve kendinizi profesyonel anlamda Ortaya koymuş olacaksın. Emin olun bu süreçte sizleri Sizler bile yıkamayacaksınız.

Balık burcu

Akrep burcundaki Güneş tutulması Balık burçlarının 9. vizyoner evini aydınlatıyor olacak. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi şimdi ortaya koyma vakti. Bu muhteşem ay asansörü enerjisinde geleceğe yönelik ne gibi fikirleriniz varsa hepsini evrene fısıldayın. Bu süreçlerde Evren sizleri duyuyor olacak ve isteklerimizin çok çabuk gerçekleştiğine şahitlik edeceksiniz. Ayrıca yüksek eğitim ve öğretim akademik konular Medya basın Yayıncılık uzaklara seyahatler ve ticari anlaşmalar yapmak için bu ay ışıkları sizleri aydınlatıyor olacak. Artık bir kelebek Misali ortaya çıkma ve kabuğunuzdan kurtulma vakti.