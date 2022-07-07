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Güneş Burcu Nedir? Astroloji'de Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır? Neyi temsil eder?
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07 Temmuz 2022 Perşembe 16:20:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 16:22:00

Güneş Burcu Nedir? Astroloji'de Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır? Neyi temsil eder?

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Güneş burcu, Güneş'in doğduğumuz tarihteki konumuna işaret eder. Güneş burcuna göre insanların kişiliği hakkında yorumlar yapılmaktadır. İnternette, gazetelerde okuduğunuz burç yorumları "Güneş burcu" yorumlarıdır. Güneş burcu nedir, neyi temsil eder?

Güneş burcu, aylık periyotlarda değişir ve bu tarih aralıklarında doğan kişilerin burcu da Güneş burcuna göre belirlenir. Kişisel doğum haritasının en önemli unsuru olan Güneş burcu kişilik hakkında bilgi verir.

Güneş Burcu Nedir?

Güneş burcu karakterimizin ana yapısını, hayatımız boyunca değişmeyecek temel karakteristik özelliklerimizi anlatır. Güneş burcu doğduğumuz güne göre belirlenir. Güneş Zodyak'ta bulunan her burcu yaklaşık 4 hafta içinde tamamlar.

Güneş Burcu Neyi Temsil Eder?

Güneş burcunun bilincimizi temsil ettiği söylenmektedir. Hepimizin "burcun ne" sorusuna verdiği cevap Güneş burcumuzdur. Güneş burcumuz bize bilinçli kimliğimizi, hedeflerimizi ve aslında olmak istediğimiz kişiyi anlatır.

Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır?

Güneş burcumuzu net olarak hesaplayabilmek için doğum tarihimiz ve doğum yerimizin yanında doğduğumuz saati de bilmemiz gerekir.

Etiketler : güneş burç gunes burcu
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