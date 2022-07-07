Güneş Burcu Nedir? Astroloji'de Güneş Burcu Nasıl Hesaplanır? Neyi temsil eder?

Güneş burcu, aylık periyotlarda değişir ve bu tarih aralıklarında doğan kişilerin burcu da Güneş burcuna göre belirlenir. Kişisel doğum haritasının en önemli unsuru olan Güneş burcu kişilik hakkında bilgi verir.

Güneş burcu karakterimizin ana yapısını, hayatımız boyunca değişmeyecek temel karakteristik özelliklerimizi anlatır. Güneş burcu doğduğumuz güne göre belirlenir. Güneş Zodyak'ta bulunan her burcu yaklaşık 4 hafta içinde tamamlar.

Güneş burcunun bilincimizi temsil ettiği söylenmektedir. Hepimizin "burcun ne" sorusuna verdiği cevap Güneş burcumuzdur. Güneş burcumuz bize bilinçli kimliğimizi, hedeflerimizi ve aslında olmak istediğimiz kişiyi anlatır.

Güneş burcumuzu net olarak hesaplayabilmek için doğum tarihimiz ve doğum yerimizin yanında doğduğumuz saati de bilmemiz gerekir.