Yatırım yapmak istiyorsunuz... Birikmiş paranızı değerlendirmek için kime gidersiniz? Aile büyüklerinize, televizyon programlarındaki ekonomistlere, arkadaşınıza veya daha birçok seçeneğe... Peki ya dünyada son zamanlarda yükselişte olan finansal astrolojiye paranızı emanet etmek ister miydiniz? Finansal astroloji iddiaları gerçekten güvenilir mi?

Her şeyden önce finansal astroloji, yatırım tavsiyesi veren bir alan değildir. Finansal astroloji, gök cisimlerinin hareketlerinin insan psikolojisi üzerindeki etkisini, dolayısıyla finansal piyasalardaki yansımasını ilişkilendirip yorumlandığı bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilimdir.

İŞTE FİNANSAL ASTROLOJİNİN TARİHİ..

Finansal astrolojinin temeli, Matematikçi William Gelbert Gann'ın, 1929 yılında Amerika'da gerçekleşen Büyük Buhran'ı önceden söylemesi ile başladı. Büyük Buhran ile ilgili olacakları önceden söyleyen Gann'a o tarihte kimse inanmadı. Astronomiye ilgisi olduğu bilinen Gann Büyük Buhran teorisini; Merkür, Venüs ve Mars gezegenlerinin döngülerini inceleyerek kurdu. Gann, bu algoritmayı borsa tahminlerinde de kullandı.

GANN'IN TEORİLERİ TEKNİK ANALİZİN TEMELİNİ İNŞA ETMİŞTİR

1929 yılında Amerika'da tüm iş yerleri kapatılıp ekonomi çöktüğü zamanlarda Gann kendi şirketini kurdu ve yeni şirket kuran birçok firmaya da astroloji danışmanlığı verdi. Gann'ın teorileri günümüzde ekonomistlerin kullandığı teknik analiz denilen çalışmanın temelini inşa etmiştir.

ARTIK YETERLİ GELMİYOR

Gann'ın teorisi finansal piyasalarda hala kullanılmakta ancak günümüzde artık yeterli gelmemektedir. Gann'ın teorilerinin yanı sıra finansal astroloji, 1930'ların başında Amerikalı astrolog Evangeline Adams eliyle popüler hale geldi. O dönemler de borsa tahminleri yapan Adams, ayrıca J. P. Morgan, World Disney gibi büyük finansal kurumlara danışmanlık verdi.

EN ÇOK AMERİKA'DA TERCİH EDİLİYOR

Özellikle Amerika'da çok tercih edilen finansal astroloji için şirketler gökyüzü hareketlerine göre ticaretlerini belirliyor. Nasdaq, Wall Streed, Dow Jones'taki borsa firmalarının hemen hepsi için klasik astrolojiden yararlanılıyor.

"'MİLYONERLERİN DEĞİL, MİLYARDERLERİN ASTROLOĞU VARDIR"

Yatırımlar insan hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Peki ya paramızı finansal astrolojiye emanet edebilir miyiz? Bu sorunun cevabı eminiz ki kişiden kişiye değişecektir. Son olarak ünlü milyarder J.P. Morgan, konuyla alakalı olarak, ''Milyonerlerin değil, milyarderlerin astroloğu vardır. Herkes milyoner olabilir, milyarder olmanız için astroloğunuz olması gerekir.'' ifadelerini kullanmıştı.