Toksik ilişkisi olanlar dikkat!

Toksik ilişkiler, son yıllarda sıkça karşılaşılan ve duygusal sağlığı ciddi şekilde etkileyebilen bir durumu ifade ediyor. Genellikle kıskançlık, kontrol kaybı ve manipülasyon duygularının yoğun olarak yaşandığı toksik ilişkiler kişileri olumsuz etkiliyor.

Medicana Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçı, "Toksik bir ilişki hayallerle beslenme, şüphenin sık görülmesi, duygusal dalgalanmaların yaşandığı bir ilişki türüdür. Kibir ve öfkelenme halleriyle birlikte ise ne yazık ki iki kişi sağlıklı bir iletişim kuramaz hale gelir" diyerek şunları kaydetti:

Partnerini küçümser

Toksik kişi aşırı kontrolcü olur.

Partnerini ifşa ile tehdit eder.

Her an partnerini merak eder ve ne yaptığını öğrenmek ister.

Parayı hep yönetmeye çalışır.

Partnerini sevdiklerinden uzak tutar, duygusal açıdan istismarcı davranır; yalana başvurur.

Toksik kişinin içsel dünyasında kusurluluk duygusu yoğundur. Ve bunu ilişkide olduğu kişilere akıtarak negatifle beslenir.

Sürekli talepkar olurlar ve drama anlatımları olur.

Aşırı kıskançlığa başvurur.

Aşk, sevgi ve saygının yeterli neden olmadığını ifade eden Uzm. Klinik Psk. Başçı, önerilerini şöyle sıraladı: "İlişki içinde görülen sorunlar ve endişeler hakkında açık, doğrudan bir iletişim seçilerek partnere anlatılmalıdır. Örneğin 'Bu davranışın bana kendimi kötü hissettirdi', 'Bana bu şekilde davranmandan hoşlanmıyorum' gibi... Toksik kişiler 'Ben açık konuşurum, seni sevdiğimden dobrayım' gibi manipülatif cümleler kurabilirler. Partnerinin bu durumda sınır koyabilmesi gerekir.