Aynada şişman giyildiğinde pişman eden kıyafetler

Modayı ve güzellik algısını takip etmekten kendimizi unuttuğumuz zamanlardayız. Peki önemli olan şey ne? Bize yakışanı, vücudumuza uygun olanı giyinmek mi? Vücudumuzu tanıyarak giyinmek mi? Vücut tipine uygun giyinmek, yerli yerinde söylenen söz gibidir. Yaşadığımız duruma ve olaya bağlı kullandığımız her söz, cuk oturabilir. Başkasının gündemine de uymayabilir. Yani halk diliyle 'emanet' durabilir. Aynı kampa giderken grand tuvalet giymek gibi... Mankende beğenmediğimiz kıyafet çok yakışıp, arkadaşımızda beğendiğimiz kıyafet hiç yakışmayabilir. Renk, kumaş ve modelin çok önemli olduğunu açıklarken en önemli kıyafetin özgüven olduğunu da belirtelim.. Zayıf ve fit gösteren kıyafetlerin varlığını biliyorken, Kilolu ve basık gösteren kıyafetleri de es geçmeyelim. Duruma ve mekana uygun giyineceğimiz gibi, kalbimizin sesini değil de bedenimizin çığlıklarını da duymamız gerekiyor. İşte vücudumuzun 'onu giyme' diyerek attığı çığlıklar... Bakalım hangi kıyafet kilolu gösteriyor? Detaylar haberimizde...

Canlı ve parlak renklerle giyim

Canlı renk tonları bedeni olduğundan daha kilolu gösteriyor. Ben buradayım diyen kıyafetlerden uzak durulması gerekebiliyor... Ben burada değilim diyen kıyafetlere yönelin demiyoruz, yanlış anlaşılmasın...

Desenli giyim

Desenli giyim göz yorgunluğu verdiği gibi detaylarda boğulma hissi de veriyor. Tuval gibi geniş ve derin gözükmek sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterecektir.

Yanlış beden tercihi

Beden ve vücut ölçüsüne uygun olmayan kıyafetleri giymek sizi zorlama gibi gösterebilir. Adı üstünde zorlama...

Boynu kapalı kıyafetler

Boynu kapalı kıyafetler, boyunuzu keserek olduğunuzdan daha basık ve kilolu gösterebilir. Eğer boynu kapalı kıyafetler tercih edecekseniz, açık tonlar kullanabilirsiniz.

Asıl kıyafet özgüvense, özgüven veren kıyafetleri tercih etmek gerek..