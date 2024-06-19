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Bu diyet doğurganlığı artırıyor
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19 Haziran 2024 Çarşamba 15:02:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 15:02:00

Araştırmalar ortaya koydu! Bu diyet doğurganlığı artırıyor... Kahvaltıyı atlamayın, karbonhidratı sınırlayın

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Araştırmalar, zengin bir diyetin doğurganlığı artırabileceğini ortaya çıkardı. Doğurganlığı etkileyen faktörlerin başında diyet geliyor. Doyucu ve sağlıklı besinlerle doğurganlığınızı artırabilirsiniz. Beslenme kalitesini artırarak ve sağlıklı bir diyet uygulayarak hamile kalmak mümkün. İşte doğurganlığı artıran sağlıklı besinler...

Dünyada ortalama her 6-7 çiftten birisi kısırlık problemi yaşıyor. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda doğurganlığın 20-24 yaş arası kadınlarda %45 ve son 50 yılda erkeklerde sperm sayısının küresel olarak %50 oranında azaldığını ortaya koydu.

DOĞURGANLIK İÇİN DİYET UYGULAYIN

Medicana Ataköy Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Atasayan, doğurganlığı birçok faktörün etkilediğini ancak en önemlisinin diyet olduğunun altını çizdi: "Hamile kalmaya çalışıyorsanız, beslenme kalitenizi artırmalısınız. Araştırmalar, doymamış yağlar, tam tahıllar ve baklagiller, meyve ve sebzeler, çeşitli protein kaynakları ile tam yağlı süt ürünleri bakımından zengin bir diyetin doğurganlığı artırabileceğini göstermektedir. Ayrıca bu durum hamileliğe sağlıklı bir başlangıç yapmanıza da yardımcı olabilir. Hamile kalmayı sağlayan sihirli yiyecekler veya özel içerikli diyetler olmasa da, doğurganlığınızı desteklemenin ilk yolu, sağlıklı gıdalar içeren beslenme modelini uygulamaktır. Antioksidanlar vücudunuzda hem sperm hem de yumurta hücrelerine zarar verebilen serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Antioksidan alımınızı artırmak istiyorsanız, diyetinize daha fazla meyve, sebze, fındık ve tam tahıl ekleyin.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Kısırlığın önemli bir nedeni olan polikistik over sendromunuz (PCOS) varsa, doyurucu bir kahvaltı yapmak kadın doğurganlığına yardımcı olabilir.

OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Omega-3 yağ asitleri, doğurganlığı artırmak için özellikle faydalıdır. Bu sağlıklı yağı; yağlı balık, keten tohumu ve keten tohumu yağı, chia tohumu ve ceviz gibi besinler içermektedir.

KARBONHİDRATI SINIRLAYIN

Günde 1.800 kalori alıyorsanız, bu 200 gram karbonhidrat anlamına gelir. Çalışmalar, karbonhidrat alımını sınırlandırmanın olumlu etkiler sağladığını göstermektedir.

Etiketler : kadın doğurganlık kısırlık diyet beslenme kahvaltı
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