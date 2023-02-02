02 Şubat 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 10:33:00
Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi
Kaynak: AA
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan, Genel Kurul'da yapılan oylamada yeniden seçildi.
Ayrıntılar geliyor...
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