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02 Şubat 2023 Perşembe 10:33:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 10:33:00

Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan, Genel Kurul'da yapılan oylamada yeniden seçildi.

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Etiketler : anayasa mahkemesi zühtü arslan başkan
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