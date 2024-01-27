Zorlu kış şartlarında vatan mücadelesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürdüğü görüntüleri paylaştı.
MSB, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iObaierij6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2024
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