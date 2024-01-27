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27 Ocak 2024 Cumartesi 20:51:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 20:51:00

Zorlu kış şartlarında vatan mücadelesi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürdüğü görüntüleri paylaştı.

MSB, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : MSB Milli Savunma Bakanlığı Kış şartları Mehmetçik Keşif gözetleme Devriye faaliyetleri Seo uyumlu Görsel paylaşımı Zorlu koşullar Askeri operasyon Kış manevraları
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