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Zor bir tangonun başlangıcı!
06 Eylül 2023 Çarşamba 09:22:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 09:22:00

Zor bir tangonun başlangıcı! Dışişleri bakanlarının görüşmesi Yunan basınında geniş yer buldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Kathimerini gazetesi "Zor bir tangonun başlangıcı" manşetini attı.

İki dışişleri bakanının görüşmesinin üç saat sürdüğünü ve iş birliği iradesinin teyit edildiğini yazdı.

Yunan devlet kanalı ERT ise liderler arasında verimli bir toplantı olduğundan bahsetti.

İki dışişleri bakanının önümüzdeki üç aylık yol haritası üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Bunun ilk önemli durağının ise Miçotakis ile Erdoğan'ın 18 Eylül'de New York'ta yapacağı görüşme olacağından bahsetti.

Ethnos gazetesi görüşmenin beklenenden uzun sürdüğüne dikkat çekti.

Haberde 'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yorgos Yerapetritis'i Dışişleri Bakanlığı dışında sıcak bir şekilde karşıladı, hatta ona ilk adıyla seslendi ve sanki bir arkadaşıyla tanışmış gibi ona sarıldı' dedi.

To Vima'nın manşeti ise 'Türkiye ile üç düzeyde yol haritası' oldu.

Haberde üç aşamalı yol haritası hazırlandığının altı çizildi ve Fidan'ın 'Olumlu bir dönemi başlattık' mesajına vurgu yapıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı Yerapetritis Bakan görüşmesi Yunan basınında geniş yer buldu. Etiketler: Dışişleri Bakanı
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