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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralı kurtarıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı kurtarıldı.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"ŞU AN İÇİN BÜTÜN OCAĞI, İŞLETMEYİ RİSKE ATACAK BİR DURUM YOK"

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini söyledi.

Vardiyada 280 kişinin çalıştığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Etiketler : maden göçük Ereğli göçük Zonguldak göçük
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