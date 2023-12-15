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Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi aramaya çalışmaları sürüyor
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15 Aralık 2023 Cuma 17:05:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 17:05:00

Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi aramaya çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 27 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketinden yetkililerin katılımıyla kayıp denizcileri arama kurtarma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Etiketler : Zonguldak batan gemi arama çalışmaları KAYIP mürettebat
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