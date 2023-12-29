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29 Aralık 2023 Cuma 16:35:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 16:35:00

Zonguldak'ta kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 41 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında bölgede tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yapıyor.

Aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Etiketler : arama çalışmaları kayıp mürettebat Zonguldak açıkları
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