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21 Kasım 2023 Salı 13:47:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 13:47:00

Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildi

Kaynak: AA

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD Başkanı Okay Memiş, 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geminin konumunun tespit edildiğini söyledi.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD Başkanı Okay Memiş, 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geminin konumunun tespit edildiğini söyledi.

AFAD Başkanı Memiş'in açıklamalarıdan satırbaşları:

Aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hasarlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, bugün inşallah tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz

Batan geminin konumunu tespit ettik. Kayıp 11 mürettebattan haber alamadık. Dalgıçlarımız şu anda o nokta dalış yapıyor. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Mendireğe 25 metre mesafede gemiye ulaşıldı. Gemi maalesef kırıma uğramış. Kazanın oluş biçimi, öncesi ve sonrası için adli soruşturma devam ediyor." dedi.

Etiketler : afad gemi mürettebat
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