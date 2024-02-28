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Zirvede! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
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28 Şubat 2024 Çarşamba 19:05:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 19:05:00

Zirvede! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1271 uçuşla Londra Heathrow ve 1265 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

Etiketler : İstanbul Havalimanı 1302 uçuş AVRUPA YOĞUNLUK
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