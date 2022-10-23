VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
İsrail, 2022'de 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın
Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı
Harbiye'de büyüledi
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 23 Ekim
Pasif içicilerde nefes darlığı gelişebilir
Taksici tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Sevgi ve öfke uçlarda yaşanıyorsa dikkat!
Anne adaylarına güz uyarıları
Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu: Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza
Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'de 4. oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
23 Ekim 2022 Pazar 08:46:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 08:46:00

Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı teröristin yakalanma anı böyle görüntülendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken 3 teröristin yakalanma anları ortaya çıktı.

Etiketler : terörist pkk hakkari şemdinli polis
Üçüncü kez sahnede

Üçüncü kez sahnede
Fotoşopla uzadı

Fotoşopla uzadı
Aşka davet

Aşka davet
En büyük şansı

En büyük şansı
Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu

Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu
Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si

Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si
Sektörde jön eksikliği var

Sektörde jön eksikliği var
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX