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02 Mayıs 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:00:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 Mayıs Perşembe:

20.30 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Etiketler : türkiye ziraat kupası yarı final futbol hakem
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