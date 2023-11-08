Ziraat Bankası'ndan Türk Voleyboluna Büyük Destek

Ziraat Bankası, 160 yıldır finans sektörünün yanı sıra kültüre, sanata, eğitime ve Türk sporuna kesintisiz destek vermeye devam ediyor. Banka Türk sporuna verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek TVF Başkent Voleybol Salonu'nun 10 yıllık isim sponsoru oldu. Sponsorluk imza töreni İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde Ziraat Bankası ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; "Ziraat Bankası 160 yıldır çiftçisinden, sanayicisine, emeklisinden öğrencisine kadar herkesin ve her kesimin bankası olduğu gibi "Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın sorumluluğuyla Türk Sporunun gelişmesi için de destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerimizin en güzel örnekleri olarak 15 yıldır sponsoru olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası ile 1981 yılından bu yana voleybol branşında mücadele eden Ziraat Bankası Spor Kulübümüzü verebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası ile Türkiye'nin dört bir yanından takımları bir araya getiriyor, Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak da son 10 yılda 1500'den fazla gencimizi sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle kulübümüzde yetişip Efeler liginde farklı takımlarda mücadele eden 19 sporcumuz bulunmaktadır. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak alt yapıyı çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projemiz kapsamındaki voleybol okulumuzun sporcu kaynağını Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız yetenek taramaları sonucu elde etmekteyiz. Yetenekli olan öğrencilerimizin hem kendilerini voleybol branşında geliştirmeleri hem de mevcut okul derslerini sürdürebilmeleri amacıyla olanaklar sağlamaktayız. Gençlerimize spor sevgisini aşılayarak onların spora olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Son yıllarda bunun da meyvesini aldığımıza inanıyorum. Tribünlerde takımlarını coşku ve heyecanla destekleyen gençlerimizi görüyor, onların kötü alışkanlıklardan uzak kalarak voleybola olan ilgilerinin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Bugün de Türk Sporuna desteklerimize bir yenisini daha ekleyerek Ankara'daki Voleybol Salonuna 10 yıl süreyle isim sponsoru oluyoruz. Nice başarılara imza attığımız bu salon, bundan böyle 10 yıl süreyle "TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu" olarak isimlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak Türk sporuna verdiğimiz desteklere bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, 1981 yılında Türk voleyboluna giriş yapan Ziraat Bankası, o günden bugüne gerek kurumsal anlamda gerekse başarı anlamında Türk voleyboluna önemli katkılar sağladı. Tesisleşme anlamında değerli katkıları olan Ziraat Bankası'nın voleybola yaptığı yatırım bizleri çok mutlu etmiştir. Ziraat Bankası ile bugün yepyeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyoruz. İmza attığımız sponsorluk anlaşmasıyla birlikte 10 yıl boyunca Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nun adı artık TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu olacak. Türk voleyboluna şu ana kadar birçok önemli sporcu yetiştiren Ziraat Bankası'nın voleybola sağladığı katkı ve destek Türk voleybolunun ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale gelmesine imkan sunmuştur. Bu tür iş birliklerinin sporun ilerlemesi ve büyümesi için büyük bir öneme sahip olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizlerin huzurunuzda başta Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olmak üzere tüm Ziraat Bankası ailesine Türk voleyboluna sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, atılan bu imzaların Türk voleybolu için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.