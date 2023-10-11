Ziraat Bankası'ndan Akaryakıt Sektörüne Özel Destek

Tüm sektörlerin finansal açıdan desteklenmesinde önemli rol oynayan Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe de üye işyerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Bu sayede akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, dolayısı ile son tüketicinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık "Kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye işyeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, işyerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlama seçenekleri ile belirlenebilecek;

Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında Bankamız kartları Ziraat BANKKART' a özel %1,59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkânı da bulabilecektir.

Ayrıca firmalarımız için avantajlı faiz oranlarıyla DBS ve indirimli komisyon oranı ile teminat mektubu imkanları da sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.