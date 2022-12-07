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Zincir mağazalar için yeni kural: Veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacak
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07 Aralık 2022 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 00:50:00

Zincir mağazalar için yeni kural: Veriler Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılacak

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Bakanlığın sistemine aktaracak.

Zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, perakende ticareti düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü kılındı.

Amaç, fiyatlar konusunda kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması.

Yeni yönetmelikle perakende ticaretin rekabet koşullarına göre yapılması da hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı bu verileri, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek

Etiketler : Ticaret Bakanlığı Zincir marketler fahiş fiyat
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