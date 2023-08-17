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17 Ağustos 2023 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 07:48:00

İşte sözde çevreci CHP'nin gerçek yüzü

Kaynak: Sabah

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Sözde çevreci CHP'li belediye imara açtığı zeytinlikleri katletti: Milyonluk villalara çöktü! CHP'li Menteşe Belediyesi zeytinlikleri imara açıp inşaat ruhsatı verdi. İmara açılan 226 hektarlık alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. Villaların çoğunun ise CHP'li isimler ve yakınlarına ait olduğu belirtildi

CHP'li belediyelerin çevre katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 2015'ten önce zeytinliklerle dolu olan arazi, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin rant uğruna imar izni vermesiyle villa istilasına uğradı. Menteşe Belediyesi'nin imara açtığı 226 hektarlık zeytinlik alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerjisi santrali için Menteşe Denizova'daki asırlık ve anıt olan ağaçları katletmesinin ve Menteşe Belediyesi'nin kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan çimento fabrikasına ruhsat vermesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

ZEYTİNLİKLERİ İSTİLA ETTİLER

Sabah'ın haberine göre, Daha birkaç yıl öncesine kadar zeytinliklerle dolu olan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yanı başındaki Ortaköy Mahallesi, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin verdiği ruhsatlarla, adeta 'villa cenneti'ne dönüştürüldü. Menteşe Belediyesi, zeytinlik ve verimli alanların olduğu bölgeyi önce imara açtı, sonra inşaat ruhsatı verdi. İddiaya göre söz konusu bölgedeki zeytinlikler, daha inşaata başlanmadan ilana çıktı.

Adım başı villalarla dolu olan Ortaköy Mahallesi'nde 2015'te çekilen fotoğraf ile şimdiki fotoğraf arasında büyük fark var. Mahalledeki villaların büyük bölümünün CHP'li isimlere ait olduğu öne sürülürken, villaların fiyatlarının 9 milyon ile 30 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi. Önceden zeytinlik olan, şimdilerde lüks villalarla donatılan sitelere 'natural', 'paradise' yani doğal ve cennet ismi verilmesi dikkat çekti.

SÖZDE ÇEVRECİ CHP

Akbelen'de sözde çevreci kesilen CHP yönetiminin, Menteşe Belediyesi'nin zeytinlik alanı imara açmasına göz yumması, sergilenen ikiyüzlü tavrı da bir kez daha ortaya çıkardı. Orman yangınlarında, Akbelen'de ve maden sahası genişletme çalışmalarında, 'Tam otellik yangın', 'Ağaçlar katlediliyor', 'Asırlık zeytinlikler kurban ediliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP, konu kendi belediyeleri olunca çıt çıkarmıyor.

CHP'Lİ İSİMLERİN VİLLALARI VAR

ORTAKÖY Mahallesi'ndeki villalarda CHP'li belediyelerin üst kademelerindeki isimlerin de ikamet ettiği öne sürüldü. Mahalleli, kendi arazisine köy evi yapmak için belediyeye başvurduğunda aylarca hatta 2 yıla kadar ruhsat alamazken CHP'li isimlere iki günde ruhsat verildiği de alınan bilgiler arasında. Bu arada zeytinliklere villa yapılmasına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün itiraz ettiği ve itiraz edilen bölgelerde villa sahiplerinin müstakil kat tapusu olmadığı öğrenildi.

Etiketler : CHP ORTAKÖY Mahallesi Akbelen Menteşe Belediyesi
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