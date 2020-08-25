Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

