Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı
Zeytinburnu'da bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü.
Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.
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