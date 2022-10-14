Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen o belediyelerde ne yaptın?

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14 Ekim 2022 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 15:32:00

Başkan Erdoğan: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretlerine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Astana'dan geldim, inşallah Endonezya'da G20 Zirvesine katılacağız. Bizim gidişlerimiz." dedi. Erdoğan, "Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" dedi. Erdoğan, "Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Bugün sizlerle hasret gidermenin, hem de Zeytinburnumuza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisi de atölyeleri ve etkinlikleri ile ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir.

KÜTÜPHANEMİZ DE YER ALMAKTA

Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir. Bir süredir sizlere hizmet veren 5 Telsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz.

İstanbul sadece İstanbul bir aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. Bu anlayışla pek çok çalışmayı hayata geçirdik.

MİLYONLARCA VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPACAĞIZ

Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde önemli adımlar attık. Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

BAY KEMAL SEN ANCAK TURİSTİK GEZİ YAPARSIN

Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. 12-23 tane belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin.

Etiketler : Zeytinburnu Millet Bahçesi Buz Adası Açılış Töreni Başkan Erdoğan
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