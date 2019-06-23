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23 Haziran 2019 15:38 | Pazar

Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu tüm İstanbullu seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. 31 Mart'ın ardından tekrar edilen seçim için heyecan dorukta. Bugün milyonlarca vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının hemen ardından açıklanacak olan son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle... 

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ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Zeytinburnu 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ZEYTİNBURNU 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Zeytinburnu 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Zeytinburnu oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI? 
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Zeytinburnu Belediye Başkanı AK Partili Ömer Arısoy oldu. Zeytinburnu belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Zeytinburnu yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Saadet Partisi: Mikail Kabak Doktor Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi: Emir Toraman İktisatçı Üniversite/Yüksekokul

Vatan Partisi: Oktay Ekmen Esnaf Ortaokul/Lise

Cumhuriyet Halk Partisi: Adil Emecan Doktor Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: Ömer Arısoy Avukat Üniversite/Yüksekokul

Demokrat Parti: Servet Hacıahmetoğlu Serbest İlkokul

Demokratik Sol Parti: Derya Mutlu Restoratör Üniversite/Yüksekokul

ÖMER ARISOY KİMDİR?
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı'na getirilen isimlerden biri olan Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilinde doğdu. Ömer Arısoy babası Bilal Arısoy'u 2011 yılında kaybetmişti.

İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

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