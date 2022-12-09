Zeytin Dalı harekat bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/dbgCMqg6gs
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