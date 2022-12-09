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Zeytin Dalı harekat bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
09 Aralık 2022 Cuma 09:58:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 09:58:00

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Etiketler : zeytin dalı bölgesi terörist pkk msb
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