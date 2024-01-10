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10 Ocak 2024 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 10:15:00

Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb zeytin dalı operasyon
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