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25 Ağustos 2023 Cuma 11:20:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 11:20:00

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler : zeytin dalı bölgeesi terörist pkk
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