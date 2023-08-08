Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast hazırlığı ve Rusya'ya muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadın tutuklandı.

Suikast iddiası ile ilgili açıklama Ukrayna Güvenlik Servisi'nden geldi.

Buna göre bir kadın, Zelenski'nin temmuz ayı sonundaki Mykolaiv ziyareti sırasında suikast hazırlığındaydı.

HAVA SALDIRISI İÇİN TALİMAT VERİLECEKTİ

Rus kadın ajan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaret rotası dakika dakika takip ediliyordu. Hava saldırısı için Rus kuvvetlerine haber vermekle görevliydi.

Ajan aynı zamanda elektronik harp sistemleri ile silahlı kuvvetlerinin mühimmat depolarını da belirlemeye çalışıyordu.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus kadın ajanın tutuklandığını bildirdi.

Ukrayna istihbaratı, kadının kimliğini açıklamazken bölgedeki bir askeri mağazada çalıştığını belirtti. Kadının bu sırada fotoğraf ve video kayıt aldığını açıkladı.