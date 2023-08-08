VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'da çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti
Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırına ilave asker gönderilmesini onayladı
Bakan Kacır açıkladı! Bugüne kadar kaç adet Togg üretildi?
Almanya'ya giden depremzedelerin yaraları "Birlikte İyileşelim" projesiyle sarılacak
08 Ağustos 2023 Salı 14:20:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 14:20:00

Zelenski'ye yönelik suikast planı ortaya çıktı! Kritik bilgileri anbean Rusya'ya aktarmış

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik suikast planı ortaya çıktı. Suikast hazırlığı ve Rusya'ya muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadının tutuklandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e suikast hazırlığı ve Rusya'ya muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadın tutuklandı.

Suikast iddiası ile ilgili açıklama Ukrayna Güvenlik Servisi'nden geldi.

Buna göre bir kadın, Zelenski'nin temmuz ayı sonundaki Mykolaiv ziyareti sırasında suikast hazırlığındaydı.

HAVA SALDIRISI İÇİN TALİMAT VERİLECEKTİ

Rus kadın ajan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaret rotası dakika dakika takip ediliyordu. Hava saldırısı için Rus kuvvetlerine haber vermekle görevliydi.

Ajan aynı zamanda elektronik harp sistemleri ile silahlı kuvvetlerinin mühimmat depolarını da belirlemeye çalışıyordu.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus kadın ajanın tutuklandığını bildirdi.

Ukrayna istihbaratı, kadının kimliğini açıklamazken bölgedeki bir askeri mağazada çalıştığını belirtti. Kadının bu sırada fotoğraf ve video kayıt aldığını açıkladı.

Etiketler : Volodimir Zelenskiy Ukrayna Güvenlik Servisi kadın ajan
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX