Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen, 50'den fazla ülkeden heyetlerin katıldığı Kırım Platformu 2. Parlamento Zirvesi'nde video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Rusya'nın Karadeniz üzerindeki kontrolünün ve buradaki Rus filosunun varlığının, Karadeniz'deki hakimiyetinin aşılamaz olduğu algısını yarattığını belirten Zelenskiy, "Buna ek olarak, Kırım'a yüz binlerce Rusya vatandaşının kasıtlı olarak yerleşmesi ve işgalcinin her türlü özgürlük ve direniş biçimini bastırması nedeniyle Kırım'ın sözde fethedildiği izlenimi yaratılabildi. Şimdi bu yanılsamalar eriyip gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna savunma güçlerinin eylemleri sayesinde Rus filosunun artık Karadeniz'in batısında faaliyet gösteremediğine ve yavaş yavaş Kırım'dan çekildiğine işaret ederek "Rus yönetimi, geçenlerde Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarında, yani denizin güneydoğu kısmında, Ukrayna füzelerinden ve insansız deniz araçlarından mümkün olduğunca uzakta Karadeniz filosunun yeni bir üssünün kurulduğunu duyurmak zorunda kaldı ancak onları her yerde buluruz." dedi.

Rusya'nın artık Kırım'da, Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarında güvenli bir üssünün ve lojistik güzergahının olmadığını kaydeden Zelenskiy, "Şu anda Kırım ve çevre sularda tam ateş kontrolü sağlamış değiliz ama sağlayacağız. Bu bir zaman meselesi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra Karadeniz'de oluşturdukları geçici ihracat koridorlarından şimdiye kadar yaklaşık 50 geminin Ukrayna limanlarına yükleme için girdiğini, 50'den fazlasının da limanlara yanaşmasının planlandığını bildirdi.

Orta Doğu'daki İsrail-Filistin çatışmasına değinen Zelenskiy, "Nerede yaşarlarsa yaşasınlar sivil halkın korunması ve bölgenin istikrara kavuşturulması için tüm liderleri bu yöndeki çabaları desteklemeye çağırıyorum. Bölgede istikrar olmadan Avrupa'ya barışın geri dönmesini sağlamak çok daha zor olacak." dedi.

Zelenskiy, Orta Doğu'daki yıkımı önlemek için rehinelerin serbest bırakılması yollarının aranması gerektiğinin altını çizdi.