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24 Nisan 2024 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 14:47:00

Zeki Yiğit Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi

Kaynak: AA

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Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit yeniden seçildi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

Etiketler : danıştay seçim başkan
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