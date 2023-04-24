'Kandil'i Pensilvanya'yı rahatsız etmişsek memnuniyet duyarız'

''Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum; eğer biz Pensilvanya'yı rahatsız etmişsek, eğer biz Kandil'i rahatsız etmişsek bundan memnuniyet duyarız.''



Diyor ki; ",Ya bunlar Yasin ve arkadaşlarını katletti. Siz nasıl bunlara oy istiyorsunuz? O katiller kardeşlerimizi katletmişler ama propagandayı şöyle yapmışlar; ''HÜDA PAR bunları öldürdü. Görmediniz mi hangi vahşetle öldürdü?''Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız, düşünebiliyor musunuz? Onlar bizi durdurmaya ve karartmaya çalışıyolar. Allah'ın izniyle durduramadılar, durduramayacaklar. HÜDA PAR onları rahatsız etmeye devam ediyor. Pensilvanya'yı rahatsız etmişsek biz bundan hiç rahatsız değiliz, memnuniyet duyarız. Eğer şer odakları bize saldırıyorsa bu bize zarar vermez. Onların bize saldırması bizim bir taşla pek çok kurbağayı ürküttüğümüzün işaretidir. Biz karar alırken, kararımızdan zaten tereddütümüz yoktu, şüphemiz yoktu. En doğrusunun bu olduğuna karar verdik. Ondan sonraki bu saldırılar ne kadar doğru adım attığımızı bize gösterdi. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İmam Şafi'nin tabiriyle; ''Safını kaybedersen düşman oklarını takip et, onlar nereyi gösteriyorsa senin safın orasıdır.'' Millet de bunu görüyor. Milletin feraseti ve imanı onların akıl edemeyeceği seviyededir. Onlar bu millete yabancı oldukları için anlayamıyorlar, onların da ne yaptığını görüyor.

"Birileri "HÜDA PAR'ın parti programından bir şeyler bulabilir miyiz?" diye, ellerinde merceklerle parti programımızı didikledi. Bir şey bulamayınca bazı yerleri çarpıtarak vatandaşa aktardılar."

Bulunduğumuz mekana ve ortama göre insanlara kendimizi farklı gösterip aldatmaya çalışmıyoruz. Hiç kimse bizim söylediklerimize katılmak zorunda değildir. Ben şuna inanıyorum HÜDA PAR parti programını okuyanlar bize iftira eden insanların söylediklerinin karalama ve kötü niyetle söylendiğini görüyorlar. Kimin siyasi fikri varsa şiddet ve teröre başvurmadan özgürce söyleyebilir. Bunların olumlu ve olumsuz tarafları tartışılırsa kamuoyu fikir sahibi olur. Neticede hiçbir system tabu değildir. 2017 yılında bir referendum yapıldı. O zamana kadar parlementer sistem geçerliydi. Halk yeni sistemi destekledi ve değiştirdi. Halk destekleyince önünde durulamaz. Siyasi ve fikri özgürlük olsun. Çoğunluk kabul ediyorsa yürürlüğe girebilir. Birileri "HÜDA PAR'ın parti programından bir şeyler bulabilir miyiz?" diye, ellerinde merceklerle parti programımızı didikledi. Bir şey bulamayınca bazı yerleri çarpıtarak vatandaşa aktardılar. Parti programımızı okuyanlar doğru bir yol üzderesiniz ayrılmayın diyorlar. Bu saldırılardan öncesine göre HÜDA PAR destekleyicileri beş kat artmıştır.

''Biz insan düşmanı değiliz, biz kadın düşmanı değiliz. Hatta tam tersi biz, "kadına düşmanlık edenlerin önüne aşılamaz engeller koymalıyız" diyoruz..

Biz insan düşmanı değiliz, biz kadın düşmanı değiliz. Hatta tam tersi biz, kadına düşmanlık edenlerin önüne aşılamaz engeller koymalıyız diyoruz. Bizim inancımıza gericilik diyenler, dinizimizin kadına haksızlık yaptığını söyleyenler doğrudan doğruya müslüman kimliği üzerinden müslümanlara saldırıyorlar. Biz başından itibaren İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadına yönelik şiddeti durdurma kılıfı ile pazarlanıyor ama her türlü ahlaksızlığı resmi evraklar ile meşrulaştırma çalışmasıdır dedik. HÜDA PAR'ın amacı can mal din ve nesil emniyetini almaktır. Kadını koruyalım fakat korurken aileyi yıkmayalım. Bu sözleşmenin amacı aileyi yıkmaktır. Aileyi yıkmak yüzere kadını koruma kılıfı uyduruyorlar. Ben aileyi koruyalım dediğimde kadına düşmanlık yapıyor diyorlar.

''Ben niye Alevi'ye düşman olacağım ki? Hatta bırakın herhangi bir mezhebi, başka bir inanca mensup bir insana ben neden düşmanlık yapayım ki? Benim muhatabım bütün insanlardır.''

Başka bir mezhepe mensup bir insane neden düşmanlık yapayım ki? Ben aynı zamanda bir davetçiyim. Böyle bir kimliğim var. Parti kimliğinin en başında yazıyor. Ben niye Alevi'ye düşman olacağım ki? Hatta bırakın herhangi bir mezhebi, başka bir inanca mensup bir insana ben neden düşmanlık yapayım ki? Benim muhatabım bütün insanlardır. Siyaset insan merkezli olmalı. İnsane n güzel suretle yaratılmış ve bütün kainat onun hizmetindedir. Allah insanı kendine muhattap etmiştir. Bütün inananlar bizim kardeşimizdir.