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28 Mayıs 2023 Pazar 13:33:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 13:33:00

Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir'de oyunu kullandı

Kaynak: AA

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu oyunu Başakşehir'de kullandı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı.
Etiketler : HÜDA PAR ZEKERİYA YAPICIOĞLU OY VERME
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