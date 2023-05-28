28 Mayıs 2023 Pazar 13:33:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 13:33:00
Zekeriya Yapıcıoğlu, Başakşehir'de oyunu kullandı
Kaynak: AA
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu oyunu Başakşehir'de kullandı
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Başakşehir'de kullandı.
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