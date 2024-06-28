Zeka mı zengin eder şans mı?

Birinin iş hayatında iyi olması onun zengin olduğunu göstermez. Ya da çok zeki olması fayda etmez. Peki, bu zenginliğin içinde ne yatıyor? Zenginlik için ne yapmak gerekiyor? Yanıtlar haberimizde...

Sayısal bir toparlama yaparsan insanların yüzde 10'luk kısmı, zenginliğin yüzde 85'inin keyfini çıkarıyor. Nasıl mı? İşte böyle...

Araştırmacılar, zenginlik işinin tek bir yola bağlı olduğunu o yolunda 'şans' olduğunu söylüyor. Hepsi bu kadar mı? Hayır...

Zenginlik yoluna atılacak 5 adım

1- Hedefiniz belli olsun: Bir gün pideci açıp diğer gün için lokantası açmayın. Ne istediğinizi bilerek hareket edin. İki restoranın tek farkı yemekle ilgili olması. Neyse ki ortasını bulabiliyorsunuz diye düşünün...

2- Kimse moralinizi bozamaz: İnsanların fikrini sormazsanız onlar fikirlerini söylemez. Kendinizi soyutlayın demiyoruz fakat moralinizin bozulmasına izin vermeyin.

3- İnanın: Bu madde öylesine yazılan bir madde değil. Her başarının ilk adımı inanmaktır. Kimse hayalini kurmadığı durumu yaşamaz.

4- Boş durmayın: İnsanlarla tanışmaktan ve konuşmaktan çekinmeyin. Bir insanın bir kapı açacağını kesinlikle unutmayın. Samimiyeti saflıkla karıştırmayın. Kendinizin yalakası olup ihtiyaç duyulduğunuzu hissedin.

5- Zamanınızı yönetin: Vakit nakittir... Zamanınızı iyi yönetin. Yönetemediğiniz zamanlarda suçlu hissetmeyi bırakın...