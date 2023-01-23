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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:15:00

Zehrinin litresi 10 milyon dolar, internetten satışa çıkarıldı

Kaynak: TRT Haber

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Dünyanın en zehirli hayvanları arasında gösterilen ve zehrinin litre fiyatı 10 milyon dolar olan kara akrep, Türkiye'de yasak olmasına rağmen, internet sitelerinde satışa çıkarıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.

Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi.

Etiketler : zehirli hayvan kara akrep satış
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