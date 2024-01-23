Zehirli balon balığı rotayı Marmara'ya çevirdi
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e yerleşen zehirli balon balığı Ege Denizi'nden sonra rotasını Marmara Denizi'ne çevirdi.
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, "Aşırı avcılık nedeniyle diğer balık türlerini azalttık ve ortamda sadece bu zehirli balıklar kalmaya başladı. Zehirli balon balıkları diğer balık türlerini yiyor, keskin bir diş yapıları var" dedi.
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- Zehirli balon balığı rotayı Marmara'ya çevirdi